er Skoda Octavia RS Combi ist im Prinzip ein praktischerer VW Golf GTI . In seiner vierten Generation gibt es den schnellen Tschechen mit einer großen Auswahl an Antriebsmöglichkeiten. Diesel, Benziner oder Plug-in-Hybrid Handschaltung oder DSG, Vorder- oder Allradantrieb . Außerdem haben die Kunden wie gehabt die Wahl zwischen Limousine und Kombi.muss man für einen neuen Octavia RS anlegen. Für Geschäftskunden gibt es den Octavia RS Combi mit Benziner zurzeit bei "Sparneuwagen" im Leasing fürBeim Leasing-Deal handelt es sich um einBereits serienmäßig verbaut sind Extras wie Navigationssystem Spurhalteassistent und Einparkhilfe. Gesetzt sind lediglich die Kombiversion in der Farbe Stahl-Grau sowie der Zweiliter-Turbobenziner mit 245 PS und Siebengang-DSG. Damit rennt der Kombi in 6,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Für das Paket wird eine Monatsrate von 149 Euro netto fällig. Hinzu kommeneine Anzahlung muss nicht geleistet werden. Die Laufzeit beträgtdiejährliche Fahrleistung gibt der Leasinganbieter mitan. Gegen Aufpreis können Laufzeit und Fahrleistung auch erhöht werden.