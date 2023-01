Unterhaltskosten

Einen Haken hat dieser Deal allerdings: die Sonderzahlung, die mit 6000 Euro brutto überdurchschnittlich hoch ausfällt. Zusätzlich kommen noch Überführungskosten in Höhe von 890 Euro brutto hinzu. Und so belaufen sich die Gesamtleasingkosten auf 14.810 Euro brutto (48 mal 165 Euro plus 6000 Euro plus 890 Euro).