W

Zum Inserat Superb Combi mit Topausstattung

as macht das perfekte Familienauto aus? Viel Platz, gute Ausstattung, zuverlässige Technik und ein vergleichsweise günstiger Preis sind schon mal nicht schlecht. In diesem Fall führt kein Weg am Skoda Superb vorbei.Erst im Juni 2019 hat die Baureihe nach vier Jahren ein Facelift erhalten, das vor allem mit neuen Motoren auffährt – darunter erstmals auch ein Plug-in-Hybrid . Im Vergleich zum Konzernbruder VW Passat Variant bietet der Superb Combi auf 4,86 Metern Länge noch einen Tick mehr Platz, vor allem die Beinfreiheit im Fond ist überragend und liegt auf Luxusklasse-Niveau.