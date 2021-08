Der Skoda Superb Combi hat sich mittlerweile einen Namen gemacht. Und das nicht etwa nur mit dem Fahrkomfort, den der 4,86 Meter lange Tscheche ohne Zweifel bietet. Der Clou beim Superb ist der riesige Beinraum in Reihe zwei, dank dem selbst Zwei-Meter-Riesen noch lümmeln können. Und das zusammen mit stolzen 660 Litern Gepäckvolumen – da muss auch Kollege VW Passat einpacken (650 Liter).

Den Superb Combi bietet Skoda in fünf Ausstattungslinien an. Während die unterste Linie " Active " etwas karg daherkommt, bietet die Linie "Ambition" mit Akustikverglasung, Parksensoren hinten, 2-Zonen-Klima und mehr die wichtigsten Ausstattungsbausteine. Den maximalengibt's für die Linien "Style", "Sportline" "Laurin & Klement".gibt's so auf carwow.de schoninklusive Überführung – anstatt der UVP von 48.750 Euro. Wer sich mit weniger begnügen kann, der sollte sich dengenauer anschauen –, gut 20 Prozent unter Liste.