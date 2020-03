Dass Skoda sich von einer Billigmarke zur ernsthaften Konkurrenz der deutschen Premiummarken gemausert hat, ist inzwischen kein Geheimnis mehr. Das liegt neben dem Verkaufsschlager Octavia auch am großen Bruder Superb . 2008 haben die Tschechen die zweite Generation (3T) auf den Markt gebracht, erstmal nur als Limousine, der bei uns extrem beliebte Superb Combi folgte 2010. Der Superb basiert auf der gleichen Plattform wie der VW Passat B6, die jedoch für den Skoda verlängert wurde. So bietet der Mittelklasse-Kombi vor allem im Fond S-Klasse-ähnliche Platzverhältnisse und trumpft zudem mit einem Kofferraumvolumen von bis zu 1865 Liter auf. Hinzu kommt, dass der Superb 2008 die Bestwertung von fünf Sternen im NCAP-Crashtest abgeräumt hat.

Kurios: Die Skoda-Embleme an Heck und Front fehlen. Dient gegebenenfalls als Verhandlungsgrundlage.

Superb

In Nordrhein-Westfalen wird ein Skoda Superb zum Schnäppchenpreis verkauft Unter der Haube arbeitet der Zweiliter-Diesel (EA 189) mit 140 PS, der seine Kraft an eine manuelle Handschaltung abgibt. Die Laufleistung von nur 132.621 Kilometern ist vor allem für einen Diesel sehr überschaubar. Die Ausstattung des silber-metallic lackiertenist nicht überragend, geht aber in Ordnung. An Bord sind: Zwei-Zonen-Klimaautomatik, PDC hinten, Tempomat, das Navi Amundsen und eine Anhängerkupplung.