Wer an Smart denkt, hat wahrscheinlich den kleinen fortwo im Hinterkopf, der seit 1998 auf den Straßen unterwegs ist – zuletzt als vollelektrische EQ-Version. Das neueste Modell der Mercedes-Tochter Smart #1 ist ebenfalls elektrisch, mit 4,27 Metern Länge hat er aber eher die Abmessungen eines VW Golf oder Mini Countryman , und er kommt hoch gebaut im-Format. Immer wieder tauchen Bilder im Netz auf, die erahnen lassen, dass das SUV einen Bruder in Coupé-Form bekommt, der den Namen Smart #2 tragen könnte.

Optisch dürfte sich der Coupé-Ableger des #1 stark an seinen SUV -Bruder anlehnen, der Vorderwagen und insbesondere die Scheinwerfer werden wohl so aussehen, wie beim bekannten Modell. Die Fensterflächen jedoch fallen wohl etwas kleiner aus, um die coupéhafte Linie zu unterstreichen – die Dachlinie sinkt nach hinten deutlich ab. Außerdem scheinen die Türen rahmenlos zu sein.

Das SUV-Coupé wird wohl deutlich flacher