Das Münchner Start-up Sono Motors steckt mal wieder in finanziellen Nöten. Um das Solar-Elektroauto Sion in Serie bauen zu können, werden rund 100 Millionen Euro benötigt. Sono geht daher in eine neue Crowdfunding-Runde. Es sieht nicht gut aus. Aber der Optimismus bleibt.

3500 Sion will Sono quasi vorab verkaufen. Die Kunden müssten also den Kaufpreis von 29.900 Euro jetzt schon vorschießen. Die Aktion #savesion ist auf 50 Tage angelegt. Aktuelle Zwischenbilanz: Nach 33 Tagen haben 1339 Kunden voll gezahlt. Macht gut 40 Millionen Euro. Unwahrscheinlich, dass in den kommenden gut zwei Wochen so die fehlenden 60 Millionen aufgebracht werden.