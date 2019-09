E

in alter Audi A4 B5 mit modernem Infotainment-Display und Android Auto oder Apple Carplay ? Kein Problem. Sony zeigt mit dem XAV-AX8050D ein neues Nachrüst-Radio für den DIN-Schacht mit großem 8,95-Zoll-Touchscreen. Wie alle anderen 1-DIN-Autoradios wird es einfach an den DIN-Stecker angeschlossen und im Armaturenbrett eingebaut. Der Einbau des Sony-Radios geht dadurch minutenschnell und man hat sofort ein neues Infotainmentsystem an Bord. Dank der Verknüpfung mit Android Auto oder Apple Carplay stehen auch verschiedene Apps zur Verfügung. Zum Beispiel Google Maps zur Navigation oder Spotify zur Musikwiedergabe. Plus: Dank Google Assistant und Siri können die Funktionen einfach mit Sprachbefehlen bedient werden und die Hände bleiben am Steuer.