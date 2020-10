Immer eine Spur besser: Spurhalte-Assistenten

uf Landstraßen undist derschnell. Wer hier von der Spur abkommt muss mit schweren Unfällen rechnen. Laut ADAC sind 40 % aller Unfälle darauf zurückzuführen, dass der Fahrer von der Spur abgekommen ist. Ist dererst einmal geschehen, benötigen Sie eine gute. Damit es aber gar nicht erst zum Versicherungsfall kommt, nutzen immer mehr PKW einen Spurhalte-Assistenten. Diese sind war kein absoluter Garant für die Unfallprävention, erhöhen Ihre Chancen aber deutlich. Manche Systeme greifen erst spät und entschieden in die Lenkung ein, wohingegen andere die Spurführung nur sanft beeinflussen. Einige Fahrer sind von dieser Technik noch nicht überzeugt und deaktivieren ihren Assistenten, was die Gefahr von Unfällen wieder steigen lässt.

Auf Grundlage der EURO NCAP Tests der letzten beiden Jahre, hat der ADAC eine Rangliste von über 70 PKW-Modellen erstellt. Die besten Fahrspurassistenten lassen sich bei Model 3 und Model X von Tesla finden. Der dritte Platz geht an den Audi Q3. Diese Fahrspurassistenten verfügen über den besten Schutz für den Fahrer. Die Assistenten greifen auch in Gefahrensituationen automatisch ein, erkennen den Straßenrand selbst ohne Spurmarkierung und werden direkt beim Fahrzeugstart aktiviert. Zudem schützen die besten Spurhalte-Assistenten zuverlässig vor einem Aufprall mit dem Gegenverkehr. Schlechte Bewertungen haben der Suzuki Jimny, der Fiat Panda und der Wrangler Jeep erhalten. Der Jeep besitzt überhaupt keinen Spurhalte-Assistenten und der Suzuki Jimny warnt seinen Fahrer nur und greift nicht in die Situation ein.