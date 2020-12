Die Gerüchteküche kocht natürlich rund um das neue Elektro-SUV . So ist auch schon ein möglicher Name im Umlauf: Das Auto könnte Evoltis heißen. Diesen Begriff hat sich Subaru bereits 2018 patentieren lassen. Das Aussehen wird sich möglicherweise an einer Anfang 2020 auf einer Technologie-Veranstaltung in Japan gezeigten, bislang namenlosen Studie orientieren. Dass die Serienversion aber tatsächlich so eckig wird, bezweifeln wir.