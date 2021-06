Subaru Forester IV (Typ SJ): Gebrauchtwagen-Test

Subaru

Technik Allradantrieb (Schaltgetr.) perman. üb. selbstsperr. Zentraldiff./v:h 50:50 Allradantrieb (Automatik) semipermanent üb. el. Kupplung/v:h 100:0-50:50 Traktionshilfen el. Schlupfregelung durch Bremseingriff v+h Geländeuntersetzung – Aufbauweise selbsttragend, Stahlblechkarosserie Länge/Breite/Höhe 4595/1795/1735 mm Bodenfreiheit 215 mm Tankinhalt 60 l Anhängelast gebr./ungebr. 2000 (Benziner mit Schaltgetr.: 1800)/750 kg Kofferraumvolumen 505-1577 l

hatte es gut gemeint. Die Autoabteilung des Fuji-Heavy-Industriekonzerns aus Japan wollte den Wünschen der mitteleuropäischen Subaru -Fahrer nachkommen und– selbst entwickelt, 147 PS stark und selbstverständlich in Subaru-typischer Boxermotor-Bauweise, also mit einander gegenüberliegenden Zylindern; beim Vierzylinder demzufolge also mit zwei Zylindern links und zwei Zylindern rechts, die jeweils abwechselnd auf die längs im Motorraum positionierte Kurbelwelle einwirken. Die Älteren von uns kennen das Prinzip aus VW Käfer und VW Bus , den Jüngeren ist es von Porsche 911 und Boxster vertraut – bis heute.