D

ie STI-Versionen des Subaru Impreza sind berühmt und berüchtigt: Sie dominierten in den 90er-Jahren die Rallye-WM. Um die Erfolge gebührend zu feiern, brachte Subaru 1997 eine Sondermodellreihe namens "Impreza 22B" auf den Markt – limitiert auf 424 Fahrzeuge. Zudem bauten die Japaner drei Prototypen der Serie "000/400". Die Autos sind heute legendär – umso spektakulärer ist es, dass eines der Fahrzeuge jetzt zum Verkauf steht! Ein renommierter Autohändler aus Hongkong bietet das superseltene Modell auf seiner Facebook-Seite an. Der Ausnahme-Impreza glänzt in einem einzigartigen Blauton, hat goldene Felgen und verfügt über die ausgestellten Kotflügel aus dem damaligen WRC-Auto. Geschaltet wird manuell über fünf Gänge. Unter der Haube schlummert ein Vierzylinder-Boxermotor mit 2,2 Litern Hubraum. Leistung: offiziell 280 PS und ein maximales Drehmoment von 363 Nm. Die Beschleunigung des kompakten Renn-Japaners ist enorm: Aus dem Stand knackt er die 100-km/h-Marke in etwa 4,2 Sekunden, bei Tempo 240 ist Schluss. Ein knapp 1,3 Tonnen leichtes Geschoss auf goldenen Rädern!