ie Trauer der Fangemeinde war groß: 2018 war mit dem Subaru WRX STI in Europa Schluss , ein Nachfolger schien nicht in Sicht. Jetzt keimt neue Hoffnung auf:

STI steht für Subari Tecnica International. Die Drei Buchstaben bedeuten Rallye-Technik vom Feinsten.

Toyota und Subaru arbeiten möglicherweise an einer gemeinsamen WRX-Plattform. Diese soll mit dem Yaris WRC und mit einem Projekt namens "Super AWD" verwandt sein. Was genau sich hinter letzterem verbirgt, ist unklar, möglicherweise aber der Nachfolger des WRX STI In Japan setzte der WRX STI bis zuletzt auf den Zwei-Liter-Turbomotor namens EJ20, dem Subaru kürzlich mit einem Sondermodell ein Denkmal setzte . In Europa und den USA kam seit 2007 der 2,5-Liter große EJ257 zum Einsatz.wobei der EJ257 moderner und dessen Überarbeitung wahrscheinlicher ist., etwa eine leistungsstarke Version von Subarus e-Boxer , den sich der nächste STI dann mit den Nachfolgern von Toyota GT86 / Subaru BRZ / Scion FRS teilen könnte., der bereits in der US-Version des noch aktuellen WRX arbeitet. Als äußerst wahrscheinlich gilt, dass ein möglicher Nachfolger die Sechsgang-Handschaltung behält.