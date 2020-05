Suzuki Katana: Retro-Bike, Motorrad im 80er-Design — 22.05.2020

Suzuki bringt die Katana als Retro-Bike!

Mit Retro-Bikes knüpfen Hersteller an legendäre Modelle an: Suzuki greift in den Baukasten und fertigt aus der GSX-S 1000 eine neue Katana. Hier sind alle Infos.