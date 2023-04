Angebot und Nachfrage sind hoch – kompakte SUV verkaufen sich also von selbst, oder? Jein. Denn in dem quirligen Markt muss man auffallen, sonst wird man übersehen. Suzuki versucht das beim 4,30 Meter langen S-Cross mit der Kombination aus vernunftbetontem Vollhybrid und brauchbarem Allradantrieb – bietet in dieser Klasse so kein Zweiter.