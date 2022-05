Wer sich das komplett neue Kompakt-SUV mit bewährter Technik unter der Haube sichern will, muss laut Preisliste mindestens 30.790 Euro bereithalten. Und obwohl das Modell erst seit Kurzem verfügbar ist, locken beim richtigen Anbieter bereits hohe Rabatte. Bei carwow.de gibt es auf den S-Cross zurzeit eine Ersparnis bis zu 5046 Euro. (Stand: 1. Mai 2022) ( Wichtige Tipps zum Neuwagenkauf im Internet!

Im Vergleich zum offiziellen Suzuki-Portfolio ist die Auswahl bei carwow.de ein wenig eingeschränkt. Aktuell werden nur die mit dem Zusatz Allgrip versehenen Allradmodelle angeboten. Um die maximale Ersparnis zu erreichen, muss man zum Topmodell greifen: den 1.4 Boosterjet Hybrid mit Allrad, Automatikgetriebe in der höchsten Ausstattungsversion "Comfort+".

In dieser Grundkonfiguration steckt im stylischen SUV schon alles, was das Herz begehrt. So fährt der Japaner mit Zweizonen-Klimaautomatik, Sitzheizung vorn, Navigationssystem , LED-Scheinwerfern und zahlreichen Assistenzsystemen vor.