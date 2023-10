Der Vitara der Neuzeit erscheint 2015. Suzuki verkürzt dafür die Bodengruppe des bereits existenten S-Cross um zehn Zentimeter, stülpt eine kürzere (4,17 m ) und höhere (1,60 m) Karosserie drüber, Allrad wird als Option angeboten. Die Modernisierung erfolgt in drei Schüben: Facelift und Wegfall des Diesels 2018, der von uns derzeit im Dauertest gefahrene 1,4-Liter-Mildhybrid namens Boosterjet mit 129 PS erscheint 2020. Ein Vollhybrid (1.5 Dualjet) gesellt sich zwei Jahre später hinzu.

Im Allrad-Vitara steckt Pkw-Technik



Ja, es ist Pkw-Technik, im Falle der 4x4-Version Allgrip eben mit Allradantrieb. Primär ein Fronttriebler, beteiligt eine elektronisch gesteuerte Lamellenkupplung bei Schlupf an den Vorderrädern oder bei kräftigem Gas geben die Hinterräder am Vortrieb – SUV-übliche Allradtechnik. Das geschieht nicht nur ohne Zutun des Fahrers, sondern verbessert Spurtreue und Traktion auch auf Asphalt. Nach dem starren Zuschaltallrad des Ur-Vitara sehnen wir uns eher nicht zurück, denn der taugt wirklich nur fürs Gelände.

Karosserieüberhang zu lang und zu tief



Auf dem Gelände der Kieswerke Andresen bei Bad Segeberg (herzlichen Dank auch!) droht uns die eigene Courage zu verlassen: In Nähe der kleinen Seen auf dem fotogenen Gelände ist der Sand beängstigend weich. Wir lassen etwas Luft aus den Reifen , dann greifen sie besser und tauchen weniger tief ein.

Wagen wir's mal. Schritt 1: ESP abschalten. Denn es nähme Motorleistung weg und ließe uns im Sand verhungern. Schritt 2: Per Drehknopf in der Mittelkonsole ausgerechnet auf "Snow" schalten, denn nur in diesem Modus lässt sich der 3. Schritt vollziehen: Druck auf die Lock-Taste. Klingt nach Mittelsperre und starrer 50:50-Verteilung vorn/hinten, ist aber bloß eine zupackendere Kennlinie der Allradkupplungs-Steuerung.