Viele Allrad-Fans stellen seit Jahren einen seltsamen Trend fest: Obwohl es immer mehr SUV s auf dem Markt gibt, verzichten zahlreiche Hersteller auf eines der früher wichtigsten Merkmale eines höhergelegten Fahrzeugs, den Allrad . Vor allem günstigere Kompakt-SUVs werden immer häufiger als reine Fronttriebler angeboten. Wer aber den Vorteil vier angetriebener Räder nicht missen und dennoch nicht zu einem Premium-Hersteller greifen will, ist bei Suzuki bestens aufgehoben. Denn der Vitara wird in der aktuellen Version auf Wunsch weiterhin mit einem 4x4-System namens Allgrip Select verkauft. Hier kann, und das wird vor allem Offroader freuen, der Pilot sogar aktiv in den Antrieb eingreifen, den Allrad sperren und damit für eine 50:50 Kraftverteilung zwischen Vorder- und Hinterachse sorgen. Gerade auf eisigen und matschigen Feldwegen ein absolutes Muss. Für Vortrieb sorgt stets ein 1,4-Liter-Boosterjet-Turbobenziner mit Mildhybrid, auf Wunsch gibt es auch eine Automatik.