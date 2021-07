E-Food boomt! Corona hat das Online-Einkaufen beflu x308 ;gelt, 2020 stieg der Umsatz beim digitalen Lebensmittelhandel um zwei Drittel. Wie Einkaufen nach der Pandemie aussehen könnte, zeigen Rewe und Vodafone jetzt mit dem "Snack Mobil" – einem autonom fahrenden Kiosk. In einer Testphase steht er Passanten in Köln-Mülheim zur Verfügung, an fest definierten Punkten oder per Handzeichen rufbar. Die Auswahl von Erfrischungsgetränken, Süßigkeiten und Snacks erfolgt direkt am Fahrzeug, bezahlt wird natürlich kontaktlos.