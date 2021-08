Z

ugegeben, an Kraft mangelt es auch einemnicht. Besonders dann, wennam Heckdeckel klebt. Aber wie das so ist: Mehr ist immer besser. Und so quetschtnoch ein paar zusätzliche Pferdestärken heraus. Um die Mehrleistung gebührend in Szene zu setzen, verpasst Technart dem Sportkombi auch gleich einenund fette Alu-Felgen. Die Kreation hört auf den Namenund dürfte reichen, um im Straßenverkehr aus der Masse herauszustechen.