Auch wenn man den Pick-up möglicherweise nicht als Boot einsetzen kann – die angekündigten Features sind bereits aufsehenerregend. Tesla will den Cybertruck in unterschiedlichen Leistungsstufen mit bis zu drei Elektromotoren anbieten. In dieser Topversion soll das Auto in nur 2,9 Sekunden von null auf 100 km/h sprinten – obwohl es mitnicht besonders leicht sein dürfte. Dazu verspricht der Hersteller eine Reichweite von bis zu 800 Kilometern, bis zu 1587 Kilo Zuladung und ein adaptives Luftfahrwerk. In der Basis kostet der Tesla Cybertruck 39.000 Dollar (etwa 35.900 Euro). Er kann bereits online reserviert werden, der Marktstart ist für Ende 2021 geplant.