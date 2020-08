inen Monat Fahrverbot und 200 Euro Geldstrafe – so lautet das Urteil für einen Tesla-Fahrer, der. Hintergrund: Bei Tesla kann der Scheibenwischer zwar über das Lenkrad ein- und ausgeschaltet werden, die Intervallfunktion wird aber über den zentralen Touchscreen geregelt.

Der Unfall passierte bereits im März 2019, das Oberlandesgericht Karlsruhe hat das Urteil wegen "vorschriftswidrigem Benutzen eines elektronischen Geräts" vor Kurzem bestätigt. Obwohl der Infotainment-Bildschirm fest im Auto verbaut ist und für Einstellungen genutzt werden muss, gilt also auch dafür §23 ABs . 1a der StVO . Dort heißt es unter anderem, dass man den Blick nur von der Straße abwenden dürfe, wenn das die Straßen- und Sichtverhältnisse zuließen und das ganze auch nur "kurz".Das erfordere deutlich mehr Aufmerksamkeit, als die Bedienung mit einem regulären Wischerhebel und Drehrädchen. Der Tesla-Fahrer hat sich also – so das Gericht – ablenken lassen und dadurch den Unfall verursacht.