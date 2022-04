Wenige Autos sind gerade so gefragt, wie der Tesla Model 3 . Das günstigste Tesla-Modell hat sich schnell zum Statussymbol für Technik-Begeisterte gemausert. Doch nun kann jeder zumindest zeitweise in den Genuss des Einstiegs-Tesla kommen, denn Carsharing-Anbieter Miles bietet das amerikanische E-Auto ab sofort in den Städten Berlin, Hamburg und München an.