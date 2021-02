E

in Tesla Model 3 zum kleinen Preis: In der Basisausführung "Standard Plus" kostet das Einstiegsmodell aktuell. Doch imgibt es das Elektroauto mit über 400 Kilometer Reichweite richtig günstig – Gewerbekunden können das Model 3 schon fürBei sparneuwagen.de (Kooperationspartner von AUTO BILD) gibt es den Tesla Model 3 Standard Plus aktuell für sehr– das entspricht einem Leasingfaktor von 0,89. Zwar wird einefällig, doch diese Summe wird bei korrekter und fristgerechter Beantragung der Umweltprämie beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA). Wichtig hierbei: Nach der Gesetzesänderung 2020 sind im Leasing nur noch die Fahrzeuge voll förderfähig, die für mindestens 24 Monate geleast werden. Bei kürzeren Laufzeiten verringert sich die E-Auto-Prämie anteilig.