Fazit von Andreas Jüngling: "Oh, ein Tesla! Wie ist der denn so?" Zu keinem anderen Testwagen wurde ich so intensiv ausgefragt. "Wie lebt es sich damit?", das ist, was die Fragenden meinen. Nun, er hat vier Räder und ein Dach. Allem, was darüber hinaus die Normalität einschränken würde, hat Tesla den Schrecken genommen. Wie ist er also? Angenehm!