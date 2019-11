: "In 99 Prozent der Fälle fahre ich mit Rekuperation und muss gar nicht bremsen", erklärte der Tesla-Besitzer BILD . So mussten nur alle 400.000 Kilometer die Bremsen ausgetauscht werden. Auch das trug zur gleichmäßigen Fahrweise (s.o.) bei.: Der hielt sich in Grenzen. Alle 50.000 Kilometer gab's neue Reifen . Unter anderem wurden einmal die Vorderachse komplett repariert, ein neuer Touchscreen samt Computer verbaut und die hinteren Stoßdämpfer getauscht.: Die Reparaturen schlugen mit 13.000 Euro zu Buche. Das Laden kostete fast nichts, denn: Das Laden an den Superchargern war für den Tesla kostenlos, zudem erzeugte von Gemmingen zu Hause günstigen Strom mit einer Photovoltaikanlage und nutzte häufig andere kostenlose öffentliche Ladestationen.