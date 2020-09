Damals sickerte durch, dass Tesla an einer neuen, extra starken Version des Model S mit einem dritten Motor arbeitet. Das Ziel: die Rekordzeit des Porsche Taycan Turbo knacken. Laut Augenzeugenberichten waren die beiden siebensitzigen Model S sehr schnell unterwegs, doch eine offizielle Rekordrunde gab es nicht. Was allerdings bekannt wurde, ist der Name Model S Plaid. Der Zusatz Plaid ist vom schnellsten Fahrmodus des kommenden Tesla Roadster übernommen.