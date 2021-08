posen – damit verbindet man in der Regel Modelle wie Mercedes-AMG oder M-BMW. Tesla-Fahrer müssen mangels brüllendem zu anderen Mitteln greifen, wenn sie auffallen wollen. Hervorragend geht das zum Beispiel mit den "Falcon Doors" des Model X: Die Flügeltüren öffnen nach oben, was in engen Parklücken von Vorteil ist, nebenbei aber auch eine ordentliche Show bietet. Das wollte sich ein Model X-Besitzer zunutze machen, und er fuhr mit offener Tür durch die Stadt – bis ihm ein Doppeldeckerbus in die Quere kam und spektakulär die Tür abrasierte. Ein Video des Vorfalls wurde auf Facebook geteilt. Mit Autos– damit verbindet man in der Regel Modelle wiemüssen mangels brüllendem V8 oder Reihensechser wenn sie auffallen wollen. Hervorragend geht das zum Beispiel mit den ": Die Flügeltüren öffnen nach oben, was in engen Parklücken von Vorteil ist, nebenbei aber auch eine ordentliche Show bietet. Das wollte sich ein Model X-Besitzer zunutze machen, und er– bis ihm ein Doppeldeckerbus in die Quere kam und spektakulär die Tür abrasierte.

in London ab. Das Video beginnt damit, wie der schwarze Tesla Model X aus einer Parklücke zieht und davonfährt. Die Falcon-Tür ist dabei sperrangelweit offen. Dass es sich hier um ein Versehen handelt, dürfte angesichts des Verkehrslärms und den Warntönen im Auto ausgeschlossen sein. Viel eher dient das Ganze der Show. Einige Sekunden geht auch alles noch gut. Nach wenigen Metern steht allerdings ein Doppeldeckerbus im Gegenverkehr, und es kommt, was kommen muss: Das weit über 100.000 Euro teure Model X knallt bei offener Tür mit voller Wucht in den rasiert sich prompt die Pforte ab. Kommentar des Filmers: "Ripped it clean off. What a fool." (Auf Deutsch etwa: "Sauber weggerissen. Was für ein Trottel.") Die Szene spielte sichab. Das Video beginnt damit, wie deraus einer Parklücke zieht und davonfährt.Dass es sich hier um ein Versehen handelt, dürfte angesichts des Verkehrslärms und den Warntönen im Auto ausgeschlossen sein. Viel eher dient das Ganze der Show. Einige Sekunden geht auch alles noch gut. Nach wenigen Metern steht allerdings ein Doppeldeckerbus im Gegenverkehr, und es kommt, was kommen muss: Dasknallt bei offener Tür mit voller Wucht in den Bus undKommentar des Filmers: "Ripped it clean off. What a fool." (Auf Deutsch etwa: "Sauber weggerissen. Was für ein Trottel.")

