Beim Fahren mit geöffneter Flügeltür ertönt beim Tesla Model X üblicherweise ein Warnton. Trotzdem fuhr eine Frau in den USA mit offener Tür in die Garage. Mit Video!

E in Fail der besonders peinlichen Art, eingefangen von der Sicherheitskamera in einer Garage: Vor dem geöffneten Tor hält ein weißer Flügeltüren öffnen sich, Kinder springen heraus, laufen durchs Bild und verschwinden im Haus. Nun soll das 100.000-Dollar-Auto in der Garage geparkt werden. Die Fahrerin und gleichzeitig Besitzerin des Model X (laut Youtube-Post die Mutter der Urheberin dieses Videos) schließt nur eine der beiden "Falcon Doors", und das Verhängnis nimmt seinen Lauf. Das E-Auto setzt sich mit offener Tür in Bewegung, rollt in die Garage – und bleibt mit der linken Flügeltür im Garagentor hängen! in, eingefangen von derin einer Garage: Vor dem geöffneten Tor hält ein weißer Tesla Model X. Die hinterenöffnen sich, Kinder springen heraus, laufen durchs Bild und verschwinden im Haus. Nun soll das 100.000-Dollar-Auto in der Garage geparkt werden. Die Fahrerin und gleichzeitig Besitzerin des Model X (laut Youtube-Post die Mutter der Urheberin dieses Videos) schließt nur eine der beiden "Falcon Doors", und das Verhängnis nimmt seinen Lauf. Das E-Auto setzt sich mitin Bewegung, rollt in die Garage – und bleibt mit der linken Flügeltür im Garagentor hängen! Hier das Anfang Januar 2020 gepostete Video:

Warnton ignoriert?

Das ist besonders peinlich, weil sich der Tesla Model X beim Anfahren mit geöffneten Flügeltüren mit einem lauten Warnton meldet. Den muss die Fahrerin, deren Tochter in Salt Lake City (US-Bundesstaat Utah) zu Hause ist, ignoriert haben. Das macht den Tesla-Fail umso ärgerlicher, denn er wäre vermeidbar gewesen – und den Tesla trifft keine Schuld. Der Schaden an der Flügeltür dürfte erheblich sein: Zwar reißt sie nicht ab, aber durch die Kraft des Autos wird die Tür in ihrer Aufhängung gedreht, könnte jetzt also Schrott sein. Der Schaden dürfte in die Tausende gehen – falls nicht auch noch das Garagentor beschädigt wurde.

Mini und restaurierte Ford Mustang in der Garage