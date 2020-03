aswird das erste Fahrzeug der Amerikaner mit einersein. Das geht aus der erst kürzlich veröffentlichten Betriebsanleitung des kalifornischen SUVs hervor. In dersteht: "Das Modell Y verwendet eine; daher können der Kompressor der Klimaanlage und der externe Ventilator laufen und Geräusche verursachen, selbst wenn die Außentemperatur kühl ist und Ihr Fahrzeug heizt oder auflädt". Damit bereitet Tesla seine Kunden darauf vor, dass das Model Y, anders als bisherige Tesla-Modelle,

von Tesla setzten auf ein, um den Innenraum im Winter mit warmer Luft zu versorgen. Diese Form der Heizung. Heizgeräte beziehen den zum Wärmen benötigten Strom direkt aus der Fahrzeugbatterie. Wird viel geheizt, schrumpft die mögliche Fahrstrecke. Anders ist das bei einer, als zu erzeugen.. Ein Kühlmittel wird mithilfe von Verdampfer, Verflüssiger, Kompressor und einer Drossel in unterschiedliche Aggregats- sowie Druckzustände gebracht und so zum Wärmetauscher gemacht. Je nachdem was gerade benötigt wird, kann das System entweder kühlen oder wärmen. Das kommt auch der Batterie zugute, denn eine Wärmepumpe kann auch das Temperaturmanagement der Akkus unterstützen.