Vom 24. bis 26. Mai 2022 öffnet die Messe Köln nach vier Jahren Pause endlich wieder ihre Pforten für die Tire Cologne. Normalerweise gibt es die Fachmesse des Bundesverbandes Reifenhandel und Vulkaniseur-Handwerk alle zwei Jahre, pandemiebedingt musste die 2020er-Veranstaltung aber abgesagt werden.

In den Hallen sechs, sieben und acht des Messegeländes am Rhein werden neben Neuheiten aus den Bereichen Reifen und Räder auch Ausrüstungen für Kfz- und Reifenwerkstätten präsentiert.

Nachhaltigkeit ist ein großes Thema: Energiesparreifen, Reifenrunderneuerung sowie Altreifenverwertung gewinnen auf der Messe an Bedeutung.

Klimaneutralität, schonender Umgang mit Ressourcen, umweltverträgliche Materialien, Produktion und Verwertung sowie längere Haltbarkeit sind Anforderungen, die die Zukunft der Mobilität und des Reifengeschäfts zunehmend prägen.

Diesem Umstand trägt die Messe mit dem sogenannten "Boulevard of Sustainability" Rechnung. Auf der erfahrungsgemäß stark frequentierten zentralen Verbindung zwischen den Messehallen wird sich in diesem Jahr alles um den nachhaltigen Lebenszyklus von Reifen drehen.

Die Tire Cologne will mit der dreitägigen Messe einen breiten Überblick über den globalen Markt geben und dabei alle relevanten Bereiche von Reifen und Felgen bis hin zu Werkstattlösungen und Recycling (Halle 7) beleuchten. In Halle 6 gibt es am 25. Mai ein großes "Tire Recycling Forum", moderiert von Ewan Scott, dem Herausgeber von Tyre & Rubber Recycling.