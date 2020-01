D

ie Türkei will mit einem Konsortium aus fünf Firmen in den Markt für Elektroautos einsteigen. Der Name der neuen Marke ist TOGG und steht für "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu" (Türkische Automobil-Unternehmensgruppe). Name der Modelle: noch unbekannt. Zunächst soll im Jahr 2022 ein Elektro-SUV (Arbeitstitel: C-SUV) in Gebze in der nordwesttürkischen Provinz Bursa vom Band rollen.