Lawrence Whittaker, CEO bei Warrantywise, erklärt das mit dem großen Anteil an Technik in den Fahrzeugen: "Mehr Technik denn je in den High-End-Autos führt eben dazu, dass sie auch einen höheren Pflegeaufwand haben." Aber: Natürlich spielten auch die Kosten in der Bewertung eine Rolle. Bei den Premium-Marken sind in der Regel auch Reparaturen und Ersatzteile teurer, das kostet in dieser Rangliste Punkte.