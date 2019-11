Top Secret: Dieser Tuner ist legendär!

T op Secret ­– dahinter verbirgt sich die wohl bekannteste Tuninggarage Japans. Der Firmenname ist irreführend, denn Top Secret und deren Umbauten sind weltbekannt. Nicht erst seit den Fast-and-Furious-Filmen pilgern Skyline-Jünger zu Kazuhiko Nagata und seiner Tuningschmiede.

In der Nähe des Disneyland Tokio in Chiba-City betreibt Nagata seine Tuninggarage.Nagata und seine sechs Mitarbeiter holen aus den Hochleistungsmotoren das Maximum heraus."Das ist der schnellste und stärkste GT-R, den wir je gemacht haben", lächelt der 56-Jährige. "Da sieht man eben, was ein Nissan GT-R wirklich kann. Der Motorblock ist original und die meisten Teile des Autos ebenso. Wir haben nur andere Kolben und einen anderen Turbolader montiert. Auf einer Hochgeschwindigkeitsstrecke war er über 330 km/h schnell."

Kazuhiko Nagata studierte an einer Hochschule in Tokio und war dann einige Jahre bei Toyota tätig. "Es war zwar technisch, aber diese Autos waren einfach nicht mein Ding. Ich wollte Sportwagen Nissan und der GT-R waren schon immer meine Sache", schwärmt er. "Als dann der 33er herauskam, länger und breiter als sein Vorgänger: ein Traum." Er wechselte von Toyota zum Autoveredler Trust und machte sich schließlich selbstständig.Dabei kann er sich nicht allein für die leistungsstarken Nissan begeistern.Auf dem Hof rund um die Werkstatt stehen auch ein paar echte Klassiker. Hier ein historischer Mitsubishi Galant , da ein Mazda Family als früher Vorläufer des Mazda3 und ein paar Meter weiter das bei uns nahezu unbekannte Kompaktcoupé Isuzu 117.

Kazuhiko Nagata trägt den Spitznamen "Smokey". Warum, ist im Video unten zu sehen.

MittlerweileViele wollen Motortuning, ein Bodykit , neue Instrumente und Carbonteile. Täglich verlassen Dutzende von Paketen die Werkstatt in Chiba-City, viele nach Europa und in die USA. Pro Jahr arbeiten die Techniker von Top Secret an rund einem Dutzend Komplettumbauten am Firmensitz. Der Aufwand und die daraus resultierenden Preise sind gigantisch – aber top secret.