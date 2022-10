Paris

Nach der Corona-Zwangspause 2020 ist der Autosalonzurück – in diesem Jahr allerdings in stark abgespeckter Form. Obwohl der Autosalon in Paris , der im Rahmen der sogenannten Paris Automotive Week vom 17. bis 23 Oktober stattfindet, die einzige große europäische Automesse im Jahr 2022 ist, glänzen viele Hersteller mit Abwesenheit.