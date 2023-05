Wenn ein Auto als Taxi beliebt ist, spricht das in der Regel für sich. Wie beim Corolla , der als Kombi in vielen europäischen Städten Fahrgäste kutschiert. Nach vier Jahren hat Toyota dem Kompakten nun ein Facelift verpasst. Wie schlägt er sich im Einzeltest?

Änderungen an Fahrwerk und Antrieb

Die wohl u x308 ;berraschendste Erkenntnis zuerst: Der Corolla ist wie getestet, also mit großem Zweiliter-Hybrid und als GR Sport, tatsächlich ein fahraktives Auto geworden. Antriebsseitig trä gt die verbesserte Gasannahme des um 16 Pferdchen auf 196 PS erstarkten Hybridantriebs dazu bei, zerrt den Kombi in 8,2 Sekunden auf Tempo 100. Auf der Autobahn hat man die Drehzahl des Verbrenners etwas abgesenkt, bei Richtgeschwindigkeit ist er nun kaum noch zu hören. Topspeed ist zügig erreicht, dabei schlägt man die angegebenen 180 Sachen sogar um etwa 10 km/h.

Das CVT-Getriebe? Klar, auf der Autobahnauffahrt wird’s einmal kurz etwas lauter, wenn die digitale Nadel in den Power-Bereich klettert. Der Saugbenziner, noch immer mit Saugrohreinspritzung, dürfte gerne noch besser gedämmt sein. Aber ein Aufjaulen wie früher, das ist beim drehmomentstarken Zweiliter nur noch selten der Fall, zumindest bei moderater Beladung. Im Alltag gleitet man erstaunlich oft rein elektrisch dahin, selbst bei über 100 km/h macht der 113 PS starke E-Motor das möglich.

Alle diese Maßnahmen resultieren am Ende in 5,9 Liter Testverbrauch auf 100 Kilometer. In der Stadt sind auch Verbräuche mit einer Vier vorm Komma locker möglich, bei Richtgeschwindigkeit auf der Autobahn genehmigt sich der Corolla rund 5,5 Liter. Einzig allein bei Vollgas geht beinahe jegliches Sparpotenzial verloren, dazu sind die Hybridantriebe aber auch einfach nicht konzipiert.