Der Vierzylinder im Toyota Supra ist keine Neuheit, er steckt bereits im Technikspender BMW Z4.

en Toyota Supra gibt es ab März 2020 auch als Vierzylinder . Eine Achtgang-Automatik leitet den Vortrieb an die Hinterräder weiter. So sprintet der Sportwagen in 5,2 Sekunden aus dem Stand auf Tempo hundert, bei 250 km/h ist Schluss.Für Kenner ist der Vierzylinder keine Neuheit, er kommt bereits im Technikspender BMW Z4 zum Einsatz. Der leichtere und kompaktere Vierzylinder bietet im Vergleich zum Reihensechszylinder . Der Motor ist 100 Kilo leichter und näher zur Fahrzeugmitte eingebaut. Damit liegt das Gewicht jeweils zu 50 Prozent auf der Vorder- und der Hinterachse. Das sorgt laut Toyota für ein besseres Ansprechverhalten, mehr Agilität und besseres Handling.