Bei sparneuwagen.de (Kooperationspartner von AUTO BILD) können Fahrspaß-Junkies den. Positiv: Das Angebot richtet sich nicht nur an, sondern ist auch nochberechnet. Die Laufzeit fällt miteher lang aus, diesind mitangegeben. Eine kürzere Laufzeit und größere Kilometerpakete sollten vor Vertragsabschluss beim Leasinggeber angefragt werden. In jedem Fall kommen noch einmalig 744,75 Euro brutto für die Überführung und Zulassung hinzu, sodass sich in vier Jahren(269 Euro mal 48 plus 744,75 Euro) ergeben.