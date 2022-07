Nun, nach zehn Jahren, legt man das Coupé neu auf. Und hat natürlich nicht nur an der Optik gearbeitet. Auch die Technik wurde ausgiebig angefasst: mehr Hubraum, mehr Power, mehr Drehmoment.

Statt bisher 200 PS bei 7000 Touren entwickelt der Zweiliter-Boxer fortan 235 PS bei gleicher Drehzahl. Der Sprint auf 100 km/h gelingt dadurch um mehr als eine Sekunde schneller – 6,3 Sekunden sind eine Ansage.

Der Vorgänger GT86 faszinierte vor allem durch seine Fahreigenschaften. Dieses Auto hatte zwei Lenkräder: eines kreisrund, das andere wird mit dem rechten Fuß bedient. Also anstellen und mit viel Gas quer um die Kurve. In diesem Toyota reichten zackiges Einlenken und ein sanfter Tritt aufs Pedal, um im fiesesten Winkel um den Kurvenscheitel zu reiten.

Kann der neue das auch? Jein. Dieses Auto will natürlich auch spielen und Spaß bereiten. Doch es kann nun auch Ideallinie. Soll heißen, die deutlich versteifte Karosserie, die neuen Federn und Dämpfer sowie deutlich griffigere Gummis (Michelin Pilot Sport 4) sorgen für ein gezielteres Handling.

Die Vorderachse biegt genau so exakt in die Ecken, wie man es von so einem Sportler erwartet. Und die Hinterachse bleibt auch stets in der Spur. Zumindest solang man darauf Lust hat. Wer es gern quer mag, findet dafür auch im neuen GR86 einen Verbündeten. Einlenken und kommen lassen, so einfach geht es nicht mehr.