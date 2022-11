Also reingezwängt und Platz genommen. Im Cockpit ist die technische Verwandtschaft zum Vorgänger, dem von 2012 bis 2018 in Kooperation mit Subaru gebauten GT86 , nicht zu übersehen. Was überhaupt nicht stört, weil der Leder-Plastik-Alcantara-Mix hier drinnen schon immer etwas wunderbar Uriges hatte.