Pick-up macht das Parken und Wenden zur Herausforderung

Kannste mir mal was transportieren? Pick-up-Fahrer haben plötzlich unerwartet viele Freunde. Aber auch neue Probleme – etwa bei der Suche nach Parklücken. ©Lena Willgalis / AUTO BILD knapp 14 Meter Wendekreis manövriert man besser vorsichtig durch enge Altstadtgassen. Da passiert es schon mal, dass man die Abmessungen unterschätzt und irgendwo hängen bleibt: Wie ein AUTO TEST-Redakteur, dessen Namen wir hier nicht nennen wollen, der gleich im ersten Testjahr einen geparkten Anhänger rammte und dem armen Hilux eine deftige Delle im rechten Ladepritschen-Seitenteil verpasste. Die, nebenbei, die gute Blech- und Lackqualität bestätigte: Die Delle wurde in Eigenleistung herausgedrückt, der abgeplatzte Lack nicht repariert. Und auch nach zwei bayerischen Salzwintern ist weder der Lack unterwandert noch die oberflächliche Korrosion weiter fortgeschritten. Anfangs war der Hilux-Schlüssel immer sehr gefragt. Auch wenn er sich mit seiner offenen Ladepritsche nicht für den Familienurlaub eignet: Oft ist so ein Pick-up mit seiner strapazierfähigen Ladefläche – beim Testwagen per solider Kunststoffwanne geschützt – halt doch sehr praktisch. Nicht nur die Fahrt zum Möbelhaus oder zum Wertstoffhof; auch den Transport einer sperrigen Gartenbank oder des kompletten Rennteams mitsamt Werkstattausrüstung und Renn-Oldtimer auf dem Anhänger erledigte der Toyota mit Ausdauer und Langmut. Als Alltagsfahrzeug war er nicht ganz so beliebt, besonders bei Stadtbewohnern. Im Parkhaus kommt man sich ein bisschen asozial vor, wenn der Wagen einen halben Meter in die Durchfahrt ragt, obwohl man wirklich bis ganz nach hinten gefahren ist; normale Längsparkplätze am Straßenrand sind nur im Ausnahmefall brauchbar; und mitmanövriert man besser vorsichtig durch enge Altstadtgassen. Da passiert es schon mal, dass man die Abmessungen unterschätzt und irgendwo hängen bleibt: Wie ein AUTO TEST-Redakteur, dessen Namen wir hier nicht nennen wollen, der gleich im ersten Testjahr einen geparkten Anhänger rammte und dem armen Hilux eine deftige Delle im rechten Ladepritschen-Seitenteil verpasste. Die, nebenbei, die gute Blech- und Lackqualität bestätigte: Die Delle wurde in Eigenleistung herausgedrückt, der abgeplatzte Lack nicht repariert. Und auch nach zwei bayerischen Salzwintern ist weder der Lack unterwandert noch die oberflächliche Korrosion weiter fortgeschritten.

Langlebigkeit ist eine Kernkompetenz des Hilux

alles an diesem Toyota auf lange Haltbarkeit ausgerichtet – im Zweifelsfall auf Kosten prätentiöser Noblesse und Eleganz. Die Türschweller und der untere Bereich der Türen tragen unter dem Decklack eine strukturierte Schutzschicht, die bei Fahrten auf unbefestigtem Untergrund vor Schäden bewahrt; dem gleichen Zweck dienen transparente Schutzfolien an den hinteren Kotflügeln. Und im Innenraum sucht man handschmeichelnde Soft-Touch-Oberflächen vergebens – weil Toyota weiß, dass sie kratzempfindlich sind. Einzige kleine Schwäche, an der nach den 100.000 km Verschleiß erkennbar ist: die Fußmatten, die nicht nur erhebliche Abnutzung im Pedalbereich zeigen, sondern sich an den hinteren Ecken zunehmend eselsohrartig einrollen. Tja, und wenn die Laderaumwanne über die Bordkante reichen würde, wäre auch die geschützt.

Wartung/Reparatur/Kosten* 16.785 km Wartung (15.000 km) 232,40 Euro 30.507 km Wartung (30.000 km) 433,05 Euro 30.507 km Windschutzscheibe getauscht (Versicherung) 1028,98 Euro 44.756 km Wartung (45.000 km) Reifenwechsel 462,96 Euro 61.559 km Wartung (60.000 km) Reifenwechsel 560,46 Euro 67.803 km Blinker hinten instandgesetzt – kostenlos – 76.296 km Glühkerze gewechselt (Garantie) 273,71 Euro 78.401 km Wartung (75.000 km) Reifenwechsel 481,12 Euro 89.920 km Wartung (90.000 km) Reifenwechsel 893,17 Euro 101.973 km Wartung (105.000 km) Reifenwechsel, Bremsscheiben und Bremsklötze vorn gewechselt 946,40 Euro Wartungs- und Reparaturkosten im Dauertest: 4009,56 Euro * Alle Reparatur- und Wartungsarbeiten bis auf die Blinkerreparatur bei Toyota Autohaus Schreib, 82041 Oberhaching Es ist einfach

Nur drei kleine Defekte trüben die gute Bilanz

Der 2,4-Liter-Diesel gefällt mit Durchzug aus dem Keller, bei höherer Drehzahl wirkt er eher matt. ©Lena Willgalis / AUTO BILD Von technischen Defekten blieb der Hilux weitgehend verschont. Von zwei, na ja, zweieinhalb Ausnahmen abgesehen. Die erste betraf den Ausfall der hinteren Blinkleuchten, überraschenderweise beider gleichzeitig. An den Glühlampen lag's nicht; eine Toyota-Werkstatt in Rüsselsheim (Friedrich und Schäfer) wusste gleich Bescheid und behob den Mangel sofort und sogar kostenlos: Wenn der Hilux mit Anhängerkupplung ausgerüstet ist, werden auch die hinteren Blinkleuchten über das Zusatz-Steuergerät der Anhängerelektrik angesteuert. Und das wird über fliegende Sicherungen versorgt, die einem nächtlichen Marderangriff zum Opfer gefallen waren. Die zweite Fehlfunktion, eine ausgefallene Glühkerze am dritten Zylinder, führte zum Aufleuchten der Motorkontrollleuchte. Das Rücksetzen des Fehlers hatte nur kurzzeitige Wirkung – erst der Austausch des Bauteils brachte dauerhafte Abhilfe. Die dritte Störung ereilte uns auf der Autobahn, 5828 km vor Erreichen der 100.000er-Marke: Plötzlicher Leistungsverlust und Aufleuchten der Motorkontrollleuchte ließen uns umgehend eine Raststätte ansteuern und selbst nachsehen. Der Ladeluftschlauch war vom Stutzen des Ladeluftkühlers gerutscht, der Turbolader blies sinnlos ins Freie, der Motor lief nur noch als Saugdiesel. Doch zum Glück hat der Hilux noch ein kleines, aber brauchbares Bordwerkzeug. Damit war der Schlauch in fünf Minuten wieder befestigt. In Selbsthilfe, also so, wie man das fern jeder Vertragswerkstatt in Afrika, im Nahen und Fernen Osten oder im australischen Outback auch machen würde.

Fazit: Einen Toyota kann man gegebenenfalls vererben, gerade der Hilux ist unzerstörbar: Die Erwartungen an einen Toyota-Dauertestwagen sind hoch. Der Hilux spulte die 100.000 km zuverlässig wie ein Uhrwerk ab – leistete sich nur zwei kleine Ausfälle. Für Stadtbewohner ist der sperrige Pick-up allerdings ungeeignet.