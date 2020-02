Der Tacho blieb bei 999.999 Meilen stehen und sprang nicht um. Der Tageszähler arbeitet weiter.

Hier geht's zu den Angeboten Gebrauchte Nissan Navara

Brian Murphy kaufte seinenDer 62-Jährige arbeitet in Chicago als selbständiger Kurierfahrer und verbringt täglich zwölf bis 13 Stunden in seinem Auto. Zu Spitzenzeiten fuhr er 10.000 bis 12.000 Meilen (16.000 bis 20.000 Kilometer) im Monat. Am 27. Januar 2020 knackte er schließlich die Million Meilen, also über 1,6 Millionen Kilometer.Dabei ist Murphy auch häufig in der Stadt unterwegs – sein Kupplungsfuß muss unglaublich sensibel sein. Zeit zum Üben hatte er genug, in den knapp 13 Jahren verbrachte der 62-Jährige ca. 50.000 Stunden in seinem Pick-up. Das sind umgerechnet fünf Jahre und acht Monate! Als Selbständiger muss Murphy für alle seine Ausgaben selbst aufkommen. Deshalb hielt er den Verbrauch akribisch fest: Neun Liter Diesel verbrauchte der Nissan Frontier im Durchschnitt auf 100 Kilometer.