Im Sommer 2021 ist die Neuauflage der großen, luxuriöseren Version des Land Cruisers (J300) in Japan, Russland und den Vereinigten Arabischen Emiraten in den Verkauf gegangen. Dabei hielten sich schon länger Gerüchte, dass Toyota von der großen Menge an Bestellungen für das über fünf Meter lange SUV förmlich überrollt wurde. Diese Vermutung wurde nun offiziell bestätigt.Damit spielt das geländegängige SUV, was die Wartezeit angeht, in einer Liga mit der Mercedes G-Klasse , auch auf die muss man bis zu vier Jahre warten.