Toyota gilt zwar dank des Prius' als Pionier im Hybrid-Bereich, beim Thema Elektroauto haben sich die Japaner jedoch bislang zurückgehalten. Das erste vollelektrische Auto wurde mit dem SUV bZ4X erst vor kurzem vorgestellt. Doch jetzt kommt Bewegung in das Thema. Bis 2030 soll die Tochtermarke Lexus in Europa eine reine Elektromarke werden, Toyota will hier ab 2035 keine Verbrenner mehr anbieten.Die decken viele verschiedene Segmente ab und wirken größtenteils recht seriennah. Drei Modelle sind besonders spannend.