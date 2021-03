Wie der Kleinwagen Yaris steht auch das SUV auf der sogenannten New Global Architecture B-Plattform und wird bei uns zunächst nur mit dem vom Yaris bekannten Hybridantrieb an den Start gehen. Der Verbrenner ist dabei ein 1,5-Liter-Dreizylinder-Benziner mit 80 PS, die. Optional gibt es einenfür das kleine SUV. Der heißt "AWD-i" und treibt je nach Fahrbedingung die Vorderachse oder alle vier Räder an, der Wechsel erfolgt hierbei automatisch. Zusätzlich gibt es zwei manuell wählbare Fahrmodi: "Gelände" und "Schnee".