Der schwarze Toyota Mirai FCEV ist wohl eines der letzten in Deutschland zugelassenen Modelle der ersten Generation. Im Dezember 2019 fuhr dieser Mirai erstmals los; und stand seit diesem Zeitpunkt wohl die meiste Zeit in der Gegend rum. Denn der Bordcomputer zeigt nahezu unvorstellbare 1229 Kilometer als bisherige Gesamtlaufleistung an. Damit ist dieser Mirai der ersten Generation eigentlich so gut wie neu.