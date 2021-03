Toyota Mirai: Gebrauchtwagen-Test

ein, das Design war es nicht. Zugegeben, der damals komplett neue Toyota Mirai kam 2015 etwas ulkig ums Eck. Das aber darf man dem ersten in Großserie produzierten Wasserstoffauto durchaus zugestehen. Dass die Begeisterung für das japanische Hightech-Mobil eher, sagen wir mal, verhalten ausfiel, lag schlichtweg am Preis: 76.540 Euro kostete das Vergnügen der – abgesehen von ein paar Wassertropfen aus dem Auspuff – emissionsfreien Fortbewegung.

Auch die Leasingrate fiel mit monatlich rund 1200 Euro kaum bekömmlicher aus. Tja, die Brennstoffzellentechnik war zu dem Zeitpunkt eben doch alles andere als Großserie. Dazu kam das seinerzeit extrem dünne Tankstellennetz: Gerade einmal ein gutes Dutzend gab es 2015 davon in Deutschland. Davon abgesehen begeisterte das Konzept, denn das Einspeisen von neuer Energie an der Zapfsäule dauert beimkaum länger als bei Diesel oder Benziner. Und mit einerwar er vielen Stromern überlegen.

Das ist auch heute noch so.. Und inzwischen haben sich ein paar wesentliche Dinge geändert. Der viel cooler gestylte(ab 69.300 Euro) und drückt auf die Gebrauchtpreise der ersten Generation. Okay, die Auswahl ist beim Brennstoffzellen-Pionier extrem überschaubar, in den Gebrauchtwagenbörsen finden sich nur rund 50 Angebote. Los geht es aber schon bei unter 30.000 Euro – macht über 60 Prozent Wertverlust nach fünf Jahren. Viele Modelle haben dazu wenig gelaufen, wie unser Testwagen vom Autohaus S+K in Hamburg-Harburg. Dazu kann man sich stets sicher sein, dass dernur von fachkundigem Personal gewartet wurde. Florian Mühlbauer vom Autohaus Mühlbauer bei München lobt die problemlose Technik des: "Defekte sind uns nicht bekannt." Ein weiterer wichtiger Punkt: Das. Sybille Riepe von H2 Mobility sagt: "Deutschland ist mit rund 90 Tankstellen inzwischen Wasserstoff-Europameister. Wenn ich mit meinem Wasserstoffauto auf Reisen bin, schaue ich vorher gar nicht mehr, wo die nächste H2-Tanke ist. Ich finde einfach immer eine."