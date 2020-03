ie einen lieben ihn, die anderen irritiert seineund verstört sein Design. Der Hybrid-Pionierpolarisiert. So auch während desder dritten Generationbei. Doch unter dem Strich gab es an der Performance des Prius 3 nichts zu kritteln. Er lief sorgenfrei.

Auches war schon der zweite Prius, den die Redaktion auf ganz langer Strecke testet, erwies sich als Muster an Zuverlässigkeit. Die komplexe Technik funktionierte reibungslos, dergewann im Vergleich mit seinem Vorgänger an Kraft und an Komfort. Gleichzeitig konnte er seinen Verbrauch weiter reduzieren. Mit, die er durchschnittlich brauchte, bewegte er sich auf dem Niveau zeitgenössischer Diesel. Die Velours-Sitze erhielten imähnlich viel Lob wie der 445 Liter große Kofferraum mit dem doppelten Boden. Diestellten die vielen Ablagen im Cockpit heraus und freuten sich über das stufenlose, schaltruckfreieundim Stadtverkehr. Selbst im Winter zeigte sich derdank seiner sanft einsetzenden Leistung und des sauber regelnden ESP als angenehmer Begleiter.müssen potenzielle Interessenten dagegen beim straff abgestimmten, dem verwirrendenund der durch den 45-Liter-Tank eingeschränktenmachen. Der jenseits dervernehmbar plärrende Benziner nervt und diesind ein Wunschgedanke. Aber egal. Während der 100.000 Kilometer Dauertest gingen gerade mal zwei(!) kaputt. Das müssen demandere erstmal nachmachen.

Dieser weiße Prius 3 bekam im Gebrauchtwagentest nur für ein paar optische Details Punkte abgezogen.

2014 fühlteeinem gebrauchten Toyota Prius 3 in Weiß auf den Zahn. Experte Lars Busemann stellte damals fest, es gebe nicht viele Gebrauchtwagen wie den, die man in der Regel blind kaufen könne. Der Testwagen war, das lückenlos beiworden war und bis auf ein paar optische Details einen makellosen Eindruck hinterließ. Ein Problem mit derbehob2014 durch ein. Seitdem schaltet derauch bei starker Belastung beim Beschleunigen nicht mehr in den Notlaufbetrieb. Diesollten vor einem möglichen Kauf trotzdem gecheckt werden. Durch diedesund die meistseiner Eigner können sich Rückstände einnisten und dafür sorgen, dass die Bremsen quietschen. Die gute Nachricht: In vielen Fällen ist es mit Zerlegen und Reinigen getan! Ein Auto, das nach demimvom Band gelaufen ist, ist eher angeraten. Da haben die Japaner bei Materialien und Verarbeitungsqualität noch einmal nachgelegt und beispielsweise nervendes Karosserieklappern abgestellt.