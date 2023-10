Sparsam konnte er schon immer. Allerdings sah man dem Prius das bisher auch überdeutlich an. Die aerodynamisch optimierte Form des bereits 1997 an den Start gerollten Hybrid-Pioniers war etwa so sexy wie selbst gestrickte Wollsocken in Birkenstocks – beides dürfte nur eingefleischte Öko-Aktivisten schwach gemacht haben.