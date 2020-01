Zentrum des 781-PS-Umbaus istDie Direkteinspritzung lieferte nur Kraftstoff bis ca. 580 PS. Deshalb installierte Dreihundert zusätzlich eine Wasser-Methanol-Einspritzung, außerdem kommen jetzt Schmiedepleuel zum Einsatz.Die Auslasskanäle des Serien-Zylinderkopfs wurden von 29,5 mm auf 39 mm geweitet. Die originale Kurbelwelle wurde feingewuchtet und mit zusätzlichen Ölbohrlöchern versehen, um die Schmierung zu verbessern. Für einen stabileren Ölfilm bekamen die Zylinderwände einen stärkeren Schliff.um Ladedruckregelung, Zündwinkel und Co anzupassen. So umgebaut, ist der Motor laut dem Dresdener Tuner für bis zu 1100 PS gut.

Der Supra mit 781 PS hat keine Straßenzulassung. Für Kundenfahrzeuge sind ca. 600 PS angepeilt.

AuchFür mehr muss Dreihundert die Getriebeelektronik anpassen. Wenn das geschehen ist, will der Tuner den Motor mit einer neuen Ansaugbrücke inklusive Zusatz-KraftstoffeinspritzungDann stehen natürlich intensivere Umbaumaßnahmen an. Diese Leistungsstufe wird aber auf den Rennsport beschränkt sein.Das Tuning soll noch 2020 zulassungsfähig sein undWer mehr will: Dreihundert will für Kundenfahrzeuge auch bis zu 800 PS anbieten, dann aber ohne OPF und vorläufig ohne Straßenzulassung.